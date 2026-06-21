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Жара +44 °С в Европе: введен максимальный уровень опасности

Европейские страны вводят режим чрезвычайной погодной опасности на фоне аномальной жары, столбики термометров достигают +44 °С.

Европейские страны вводят режим чрезвычайной погодной опасности на фоне аномальной жары, столбики термометров достигают +44 °С. Как сообщают Reuters и The Guardian, власти принимают экстренные меры для защиты населения, ограничивая работу транспорта, проведение массовых мероприятий и строительных работ.

В Испании, где дневная температура достигает +40 °С, Королевская футбольная федерация приняла решение закрыть фан-зону в Мадриде на площади Колон. Болельщики планировали смотреть там матч своей сборной против Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу, однако из-за угрозы здоровью мероприятие отменили. Власти рекомендовали болельщикам следить за игрой в оборудованных кондиционерами помещениях.

Во Франции ситуация не менее напряженная. При температуре +39−41 °С правительство страны ввело запрет на продажу алкоголя во время ежегодного музыкального праздника Fete de la Musique, который проходит по всей республике. В столице ограничения коснулись набережных Сены и канала Сен-Мартен — там запрещена продажа крепкого алкоголя, крепленых вин и крепкого пива. Власти мотивируют это решение необходимостью разгрузить службы скорой помощи, которые в жару работают на пределе возможностей.

Италия также объявила максимальный уровень погодной опасности. В некоторых регионах воздух прогревается до +41 °С, а ночью температура не опускается ниже +25 °С, что создает опасные условия для здоровья. Синоптики прогнозируют лишь дальнейшее усиление жары. В Ломбардии, Тоскане и других крупных регионах ввели запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. Жителям и туристам рекомендовано не покидать помещения с 11:00 до 18:00.

В Британии, где к 25 июня прогнозируют до +38 °С, власти озаботились состоянием инфраструктуры. Из-за риска деформации рельсов на фоне жары введено ограничение скорости движения поездов. Пассажиров предупреждают о возможных задержках и рекомендуют брать с собой воду. Дополнительной информации о сроках действия ограничений не поступало.

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