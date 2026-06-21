Жара +44 °С в Европе: введен максимальный уровень опасности

Италия также объявила максимальный уровень погодной опасности. В некоторых регионах воздух прогревается до +41 °С, а ночью температура не опускается ниже +25 °С, что создает опасные условия для здоровья. Синоптики прогнозируют лишь дальнейшее усиление жары. В Ломбардии, Тоскане и других крупных регионах ввели запрет на проведение тяжелых строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе в середине дня. Жителям и туристам рекомендовано не покидать помещения с 11:00 до 18:00.