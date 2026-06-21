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Силы ПВО России за 13 часов перехватили 168 БПЛА ВСУ над территорией России

Минобороны отчиталось о ликвидации средствами ПВО России с 07:00 до 20:00 мск 168 беспилотников ВСУ над территорией 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Минобороны отчиталось о ликвидации средствами ПВО России с 07:00 до 20:00 мск 168 беспилотников ВСУ над территорией 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

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