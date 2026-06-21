Силы ПВО России за 13 часов перехватили 168 БПЛА ВСУ над территорией России

Минобороны отчиталось о ликвидации средствами ПВО России с 07:00 до 20:00 мск 168 беспилотников ВСУ над территорией 12 российских регионов, а также акваториями Черного и Азовского морей.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше