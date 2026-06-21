Ученый предложил бороться с медузами в Азовском море с помощью хамсы

По словам ученого, массовое распространение гребневиков в акватории Азовского моря связано не только с повышением солености воды, но и с сокращением запасов хамсы. В частности, значительное влияние на ситуацию мог оказать интенсивный вылов этой рыбы в период с 2015 по 2019 год.