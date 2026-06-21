Компанию «Палантир» — ключевого ИТ-поставщика ЦРУ и Пентагона — в 2003 году основали один из главных спонсоров Республиканской партии Питер Тиль и Алекс Карп — ее генеральный директор. Питер Тиль не просто успешный бизнесмен, сооснователь крупнейшей платежной системы, первый внешний инвестор Facebook*, он видный идеолог либертарианства, он открытый представитель сексуальных меньшинств**. Алекс Карп — доктор философии, сторонник Франкфуртской школы, которая критикует общество за превращение людей в безвольных потребителей без критического мышления. В политике Карп стоит на позициях радикальной поддержки Израиля, а сторонников Палестины называет язычниками, которые несут миру инфекцию. Недавно он побывал на Украине, сообщив, что рассматривает ее как полигон для военных технологий. Алексу Карпу принадлежит формула «Борцы за мир — это борцы за войну».