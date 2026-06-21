Система «Вий» против «Большого Брата»: как Россия ответит на манифест Palantir

Опубликованный компанией Palantir Technologies документ, который называют манифестом Кремниевой долины, стал шоком для политиков и ученых. В нем изложена картина будущего, где искусственный интеллект определяет политику и экономику, а человек подчиняется жесткому алгоритму. «Вечерняя Москва» разобралась в сути манифеста и узнала, каков ответ России на нейроколониализм США.
Компанию «Палантир» — ключевого ИТ-поставщика ЦРУ и Пентагона — в 2003 году основали один из главных спонсоров Республиканской партии Питер Тиль и Алекс Карп — ее генеральный директор. Питер Тиль не просто успешный бизнесмен, сооснователь крупнейшей платежной системы, первый внешний инвестор Facebook*, он видный идеолог либертарианства, он открытый представитель сексуальных меньшинств**. Алекс Карп — доктор философии, сторонник Франкфуртской школы, которая критикует общество за превращение людей в безвольных потребителей без критического мышления. В политике Карп стоит на позициях радикальной поддержки Израиля, а сторонников Палестины называет язычниками, которые несут миру инфекцию. Недавно он побывал на Украине, сообщив, что рассматривает ее как полигон для военных технологий. Алексу Карпу принадлежит формула «Борцы за мир — это борцы за войну».
Название «Палантир» взято из книги Толкиена «Властелин колец». Это магические камни, которые позволяют поддерживать связь и видеть происходящее в далеких точках. Они были созданы эльфами, но попали в руки Саурона и стали инструментом тотального контроля и подавления воли. Выбор жуткого названия для компании, которая работает со спецслужбами, — жест символический.
«Палантир» — это аналитическая инфраструктура, которая обрабатывает любые данные: финансовые транзакции, телефонные записи и социальные сети, спутниковые снимки, медицинские справки. Система ищет скрытые связи и выстраивает «паутину», в которой запутаны все люди. Эта технология помогла устранить бывшего лидера террористической организации «Аль-Каида»*** Усаму бен Ладена. «Палантир» обеспечивает работу израильской армии в Газе. Компания, как выразился Алекс Карп, стала «цифровым кулаком» Украины. ВСУ используют эти технологии для наведения украинских ракет на российские цели.
Все это заставляет внимательно отнестись к манифесту, который состоит из 22 тезисов, разбитых на четыре блока. Первый касается отношений Кремниевой долины и государства. «Палантир» требует отказаться от подхода «Интернет без границ» и заявляет, что технологии — это оружие, которое служит конкретному государству.
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Второй блок посвящен природе силы. «Палантир» отрицает «мягкую силу» культуры, борьбу за «умы и сердца» и делает ставку на технологические коды, которые обеспечат победу в любых конфликтах. Капитализм исчезает, уступая место технофеодализму. Власть принадлежит тем, кто владеет цифровыми «землями» — платформами алгоритмов.
В третьем блоке говорится о необходимости всеобщей воинской обязанности и признании того, что одни культуры породили важнейшие достижения и творили чудеса, а другие являются неэффективными, вредными и регрессивными. Четвертый блок касается ИИ и войн будущего. «Палантир» объявляет о конце атомного века и начале новой эры искусственного интеллекта, который обеспечит победу в любой войне.
— Сбываются предсказания Оруэлла: «Палантир» — тот самый Большой Брат. Компания с многомиллиардным оборотом стала воплощением Запада с его преклонением перед технологиями. «Палантир» предлагает человечеству путь тотального контроля, — считает президент Национального института исследований глобальной безопасности профессор МГИМО МИД России Анатолий Смирнов. — Манифест — это провокация, которая ведет к разрыву с ООН и к конфронтации с ШОС. Это открытый технофашизм с доминированием ИИ. И, конечно, манифест, где заявлено об отказе от пацифизма, — это угроза человечеству. Однако у России готов ответ на вызовы «Палантир».
Впрочем, на любой вызов США или других держав у России есть свой достойный ответ.
— В апреле 2026 года была представлена система «Вий», альтернатива американской платформе, — рассказывает Анатолий Смирнов. — Она символизирует мощь и всевидение.
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Система предназначена для оптимизации сложных процессов с помощью ИИ, применяется на крупных объектах для анализа данных и принятия решений. Проект «Вий» позиционируется как государственный ответ на нейроколониализм США. Компания «Палантир» предъявляет претензии на политическую власть.
Речь идет не о том, чтобы продавать государству программное обеспечение, а о том, чтобы встроиться в саму ткань госуправления, стать структурой, которая диктует решения. Это уже не бизнес, а политика, где граница между корпорацией и государством стирается окончательно. Насколько быстро может развиваться ИИ, проникая во все новые сферы?
Российский ученый Сергей Капица разработал теорию роста населения Земли, показав, что человечество развивается не линейно, а в режиме гиперболического роста. Время между ключевыми инновациями сжимается.
Профессор Афинского и Техасского университетов Янис Варуфакис, комментируя манифест, заметил, что «если бы дьявол мог писать, он бы написал именно это!». Он уверен, что «Палантир» сигнализирует о готовности «добавить к ядерному Армагеддону угрозу существованию человечества, основанную на ИИ».
Способен ли Homo sapiens выжить в мире, где алгоритм решает, кто достоин жизни, а кто статистическая погрешность? Аналитики отмечают, манифест в сжатом виде отражает пакет указов президента Трампа о максимальном внедрении ИИ во все сферы в контексте Стратегии нацбезопасности США.
КСТАТИ.
Технологии «Палантир» неоднократно подвергались критике со стороны правозащитников. В числе прочего обсуждалось применение ее программного обеспечения для массовой слежки за гражданами и депортации нелегальных мигрантов. Компания же опровергает обвинения в свой адрес.
* Деятельность компании Meta и ее продуктов — Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации.
** ЛГБТ — Международное общественное движение признано экстремистской организацией и запрещено в Российской Федерации.
*** «Аль-Каида» — организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.