Монолитчикам на Дону готовы платить более 250 тысяч рублей в месяц

Аналитики отмечают, что наиболее острый дефицит кадров сегодня наблюдается в строительстве, промышленности, логистике и автобизнесе. Именно эти сферы продолжают активно конкурировать за сотрудников, предлагая не только более высокие зарплаты, но и дополнительные меры поддержки.