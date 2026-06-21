Монолитчикам на Дону готовы платить более 250 тысяч рублей в месяц

Самые высокие зарплаты в Ростовской области в 2026 году работодатели предлагают специалистам строительной отрасли, транспорта и дорожного хозяйства. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито Работы», изучивших рынок труда региона за январь—май текущего года.
Лидерами по уровню предлагаемых доходов стали монолитчики. Средняя зарплата в вакансиях для таких специалистов достигла 259 тыс. руб. в месяц, что на 51% больше, чем годом ранее.
На втором месте оказались водители-дальнобойщики. Работодатели готовы платить им в среднем 242 тыс. руб. ежемесячно. За год уровень зарплатных предложений в этой сфере увеличился на 38%.
Замыкают тройку наиболее высокооплачиваемых специалистов дорожные мастера. Средняя предлагаемая зарплата для них составляет 190 тыс. руб. в месяц, что на 63% выше показателей прошлого года.
По словам регионального представителя «Авито Работы» в Южном федеральном округе Дмитрия Телегина, высокий уровень зарплат связан с сохраняющимся кадровым дефицитом в ряде отраслей экономики.
«Спрос на квалифицированных специалистов сохраняется, и мы ожидаем, что вместе с ростом зарплатных ожиданий работников компании продолжат повышать уровень оплаты труда для востребованного персонала, несмотря на общее замедление темпов зарплатной гонки», — отметил эксперт.
Аналитики отмечают, что наиболее острый дефицит кадров сегодня наблюдается в строительстве, промышленности, логистике и автобизнесе. Именно эти сферы продолжают активно конкурировать за сотрудников, предлагая не только более высокие зарплаты, но и дополнительные меры поддержки.
По данным исследования, помимо индексации заработной платы работодатели все чаще делают ставку на расширенный социальный пакет. Компании предлагают сотрудникам компенсацию жилья и проезда, добровольное медицинское страхование, обучение за счет работодателя и различные корпоративные программы поддержки.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы спрос на квалифицированных рабочих в Ростовской области сохранится на высоком уровне. При этом наиболее заметный рост доходов по-прежнему будет наблюдаться в профессиях, связанных со строительством, производством и грузоперевозками.