ГОСТ на прочность женских каблуков официально введут в России

В процессе испытания обувь фиксируется в специальном устройстве, где «нос» остается неподвижным, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку увеличивают до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. Согласно стандарту, эта нагрузка в два-три раза превышает ту, которая возникает при ходьбе.