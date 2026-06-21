ГОСТ на прочность женских каблуков официально введут в России

С 2 ноября 2026 года в России начнет действовать ГОСТ, касающийся проверки прочности каблуков в женской обуви. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на базу Росстандарта.
В процессе испытания обувь фиксируется в специальном устройстве, где «нос» остается неподвижным, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку увеличивают до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. Согласно стандарту, эта нагрузка в два-три раза превышает ту, которая возникает при ходьбе.
На следующем этапе сила нагрузки увеличивается до 400 ньютонов. Затем нагрузку снимают, чтобы проверить, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.
В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Так испытатели фиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и указывают, что именно произошло: оторвался каблук, разрушилась набойка или произошла другая поломка, говорится в материале.
В конце мая стало известно, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на керамические санитарные изделия: биде, раковины, писсуары и душевые поддоны.