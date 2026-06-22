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В Севастополе 22 и 23 июня не будут продавать бензин

Продажи ограничили в целях экономии топлива.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе продлили ограничение на продажу топлива еще на два дня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня», — проинформировал глава города.

Топливо будет продаваться исключительно для автомобилей экстренных служб, которые поддерживают жизнедеятельность города.

Напомним, сегодня, 21 июня, отпуск топлива на АЗС «ТЭС» в городе по QR-кодам уже не осуществляется.

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