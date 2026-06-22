В Севастополе 22 и 23 июня не будут продавать бензин

В Севастополе продлили ограничение на продажу топлива еще на два дня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня», — проинформировал глава города.
Топливо будет продаваться исключительно для автомобилей экстренных служб, которые поддерживают жизнедеятельность города.
Напомним, сегодня, 21 июня, отпуск топлива на АЗС «ТЭС» в городе по QR-кодам уже не осуществляется.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше