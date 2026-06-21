В Ростовской области на два дня запретят продажу алкоголя

Подобные ограничения в Ростовской области действуют ежегодно. Кроме выпускных, продажа алкоголя запрещена в Международный день защиты детей, День знаний и в день последнего звонка. Как следует из регионального закона, такие меры направлены на обеспечение общественного порядка и профилактику нарушений во время массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.