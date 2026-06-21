Не стало доцента Школы-студии МХАТ Вячеслава Рыбакова

В вузе отметили, что Рыбаков рассматривал сценический бой не только как элемент профессиональной подготовки артиста. По словам коллег, в своей работе он уделял большое внимание внутреннему развитию студентов, их мировоззрению и профессиональной этике. Студенты актерского факультета пользовались его доверием и проявляли интерес к дисциплинам, которые он преподавал.