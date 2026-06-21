Не стало доцента Школы-студии МХАТ Вячеслава Рыбакова

Доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков скончался после продолжительной болезни. О смерти педагога сообщила пресс-служба учебного заведения. Ему было 52 года.
Рыбаков многие годы работал в системе театрального образования и считался одним из специалистов в области сценического движения и сценического боя. Преподавательскую деятельность в Школе-студии МХАТ он начал еще в 1997 году.
Будущий педагог окончил Ярославский театральный институт в 1995 году. Спустя три года завершил ассистентуру-стажировку на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. Также он состоял в Гильдии режиссеров-педагогов по пластике.
В вузе отметили, что Рыбаков рассматривал сценический бой не только как элемент профессиональной подготовки артиста. По словам коллег, в своей работе он уделял большое внимание внутреннему развитию студентов, их мировоззрению и профессиональной этике. Студенты актерского факультета пользовались его доверием и проявляли интерес к дисциплинам, которые он преподавал.
За годы работы педагог участвовал в создании дипломных спектаклей «Свадьба» и «Сцены из семейной жизни». Кроме того, он занимался постановкой сценического движения и боевых сцен в ряде театральных проектов, включая постановку Кармен, спектакли Синее чудовище и Ромео и Джульетта, а также работы в Театре под руководством Армен Джигарханян.
Читайте также: Мобилизованный в ВСУ известный тиктокер умер от пневмонии.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.