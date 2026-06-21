Беженцев с Украины начали выселять из отеля в Ирландии, где они жили с 2022 года

В ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Об этом сообщает Irish Mirror.
Согласно информации портала, в пригороде Корка, Миддлтоне, в отеле Trabolgan Holiday Centre находилось много украинских беженцев с 2022 года. Теперь правительство уведомило жителей о необходимости готовиться к выселению «в ближайшие недели».
Депутат от социал-демократов Лиам Куэйд выступил в защиту украинцев и отметил, что после этого начал получать оскорбительные сообщения в социальных сетях, в которых его называли «предателем». Тем не менее, депутат заявил, что продолжит поддерживать беженцев, говорится в материале.
Польша также ужесточает меры в отношении граждан Украины, нарушающих местные законы. Недавно в Освенциме 25-летний украинец был задержан за дорожное правонарушение. В тот же день его под конвоем доставили на пограничный переход в Медыке и передали украинской стороне.
Кроме того, украинские беженцы, не имеющие официального трудоустройства в Польше, больше не могут претендовать на получение детских пособий. Закон о помощи гражданам Украины, принятый в 2022 году, изначально предоставлял беженцам свободный доступ к польскому рынку труда и семейным пособиям.