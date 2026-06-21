Беженцев с Украины начали выселять из отеля в Ирландии, где они жили с 2022 года

Депутат от социал-демократов Лиам Куэйд выступил в защиту украинцев и отметил, что после этого начал получать оскорбительные сообщения в социальных сетях, в которых его называли «предателем». Тем не менее, депутат заявил, что продолжит поддерживать беженцев, говорится в материале.