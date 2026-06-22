В Казани продают итальянскую яхту за 381 млн рублей

Стоимость судна составляет почти 381 млн рублей или 4,5 млн евро.
В качестве места расположения указан казанский полуостров Локомотив, хотя продавец является иностранным. Яхта выпущена в 2026 году и рассчитана на 18 человек.
В столице Татарстана на одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже премиальной итальянской моторной яхты Cranchi Sessantasette 67 Fly длиной 21 метр.
Стоимость судна составляет почти 381 млн рублей или 4,5 млн евро.
В качестве места расположения указан казанский полуостров Локомотив, хотя продавец является иностранным. Яхта выпущена в 2026 году и рассчитана на 18 человек.