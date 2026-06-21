Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 66-летний мужчина утонул в реке

В Миллеровском районе очевидцы заметили в воде тело мужчины и вызвали спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В донском регионе утонул 66-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Трагедия случилась в воскресенье, 21 июня, в слободе Титовка Миллеровского района. Тело мужчины в реке Деркул заметили очевидцы. Они позвонили в экстренную службу.

Погибшего извлекли из воды сотрудники Миллеровского поисково-спасательного подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что с начала купального сезона в водоемах Ростовской области утонули восемь человек.

— Большинство трагедий случились на необорудованных пляжах, — прокомментировали в МЧС.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на воде: не употреблять перед купанием спиртное, не заходить в прохладную воду разгоряченными, не отдыхать на диких пляжах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше