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Tasnim: Иран выйдет из переговоров с США, если Израиль продолжит удары по Ливану

Иран готов отказаться от меморандума с США из-за Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье агентство Tasnim, ссылаясь на источник в иранской дипмиссии, сообщило, что Иран предупредил о возможном выходе из переговоров с США в случае, если Израиль не прекратит военные действия в Ливане и не выведет свои войска с захваченных территорий.

Согласно информации агентства, Иран требует выполнения первого пункта меморандума, заключённого между США и Ираном, который предусматривает полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Это означает, что конфликт должен быть прекращен и в Ливане, а его территориальная целостность должна быть восстановлена.

Tasnim также сообщает, что если эти условия не будут выполнены, то Иран прекратит все переговоры с США по любым вопросам.

Ранее KP.RU сообщил, что Израиль открыто отказался следовать меморандуму по Ближнему Востоку. ЦАХАЛ продолжат наземную операцию в Ливане, как и ракетные удары, пока будут считать их необходимыми.

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