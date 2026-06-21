Tasnim: Иран выйдет из переговоров с США, если Израиль продолжит удары по Ливану

В воскресенье агентство Tasnim, ссылаясь на источник в иранской дипмиссии, сообщило, что Иран предупредил о возможном выходе из переговоров с США в случае, если Израиль не прекратит военные действия в Ливане и не выведет свои войска с захваченных территорий.