Трассу к КПП «Успенка» на границе с Ростовской областью перекрыли из-за мин

В настоящее время движение на участке полностью перекрыто. На месте работают профильные службы, принимаются меры по обеспечению безопасности населения и транспорта. Для предотвращения возможных происшествий в районе усилен контроль со стороны оперативных ведомств. Информация о сроках возобновления движения пока не сообщается.