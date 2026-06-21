Дожди задержатся в Ростове почти на две недели

Одновременно начнет снижаться температура воздуха. Если в начале следующей недели столбики термометров еще будут подниматься до +27…+29°C, то к концу недели дневные температуры опустятся до +24°C. В последние выходные июня температура будет колебаться в пределах от +17°C ночью до +25°C днем. Примерно такой же температурный фон сохранится и в первые дни июля.