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Актриса Елена Захарова показала стройные ноги в игривом платье

Елена Захарова, известная по ролям в фильмах и сериалах, появилась на показе российского фильма. Присутствующие сразу оценили игривое платье, в котором появилась звезда. Также фанаты обратили внимание, что Захарова вообще с годами не меняется: все так же стройна и молода. Как сообщила артистка, собиралась она на красную дорожку ночью. Что ей мешало сделать это днем- ответ на видео.

Елена Захарова, известная по ролям в фильмах и сериалах, появилась на показе российского фильма. Присутствующие сразу оценили игривое платье, в котором появилась звезда. Также фанаты обратили внимание, что Захарова вообще с годами не меняется: все так же стройна и молода. Как сообщила артистка, собиралась она на красную дорожку ночью. Что ей мешало сделать это днем- ответ на видео.