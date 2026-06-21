Светлана Дружинина с супругом Анатолием Мукасеем: легендарная пара в центре Москвы

На днях в центре Москвы была замечена легендарная пара — гениальный режиссёр Светлана Дружинина и её супруг, знаменитый кинооператор Анатолий Мукасей. Светлане Сергеевне 89 лет, но выглядит она прекрасно: живо, бойко отвечала на вопросы и очень энергично передвигалась. В тот день шёл дождь, и у Светланы был элегантный зонтик-трость, на который она опиралась, но при этом шла бодро и уверенно. Супруги пришли насладиться творчеством Алексея Рыбникова и вновь увидеть его гениальные произведения. Оба — и Дружинина, и Мукасей — выглядели замечательно, излучая жизнелюбие и настоящую творческую энергию.