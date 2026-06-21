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Аниту Цой не пустили в Кремль из-за того, что она излучала радиацию: видеоподробности

Певица Анита Цой прошла лечение с помощью радиоактивного йода. В итоге после проведения процедуры она стала… излучать радиацию. В том, что это так, убедились и сотрудники службы безопасности Кремля, когда Анита приехала на концерт. Оказалось, что певица….фонит радиоактивным излучением. Подробности на видео.

Певица Анита Цой прошла лечение с помощью радиоактивного йода. В итоге после проведения процедуры она стала… излучать радиацию. В том, что это так, убедились и сотрудники службы безопасности Кремля, когда Анита приехала на концерт. Оказалось, что певица….фонит радиоактивным излучением. Подробности на видео.