Аниту Цой не пустили в Кремль из-за того, что она излучала радиацию: видеоподробности

Певица Анита Цой прошла лечение с помощью радиоактивного йода. В итоге после проведения процедуры она стала… излучать радиацию. В том, что это так, убедились и сотрудники службы безопасности Кремля, когда Анита приехала на концерт. Оказалось, что певица….фонит радиоактивным излучением. Подробности на видео.