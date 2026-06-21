Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скандинавский триумф: составлен рейтинг главных любителей кофе

В мире составлен очередной рейтинг государств по уровню потребления кофе на душу населения. Многолетним лидером остается Финляндия, где каждый житель в среднем выпивает около 9,6 килограмма кофе в год.

В мире составлен очередной рейтинг государств по уровню потребления кофе на душу населения. Многолетним лидером, как сообщает Naked Science, остается Финляндия, где каждый житель в среднем выпивает около 9,6 килограмма кофе в год. Эксперты связывают такую высокую популярность напитка с суровым климатом и продолжительными холодными зимами, а также с глубоким проникновением кофе в трудовую культуру: для финских работников законодательно закреплены два десятиминутных кофейных перерыва в течение рабочего дня.

Следом за Финляндией располагаются скандинавские соседи. Норвегия занимает вторую строчку с показателем 7,2 кг на человека — здесь кофе традиционно употребляют черным, подавая к завтраку или после ужина в компании десертов. Замыкает тройку лидеров Нидерланды (6,7 кг), где кофейные традиции имеют давние корни, а сам напиток стал неотъемлемым элементом повседневного общения и социальных встреч. Швеция, известная своим ритуалом «fika» (кофейный перерыв с выпечкой), удерживает четвертое место с результатом 6,5 кг на человека.

В пятерку сильнейших также вошла Словения с показателем 6,1 кг кофе в год на душу населения, демонстрируя высокий уровень развития кофейной культуры. Австрия занимает шестое место (5,5 кг), причем, по имеющимся данным, 92% населения страны регулярно употребляют этот напиток, чему способствуют знаменитые венские кофейни и разнообразие местных кофейных рецептов. Замыкает первую семерку Дания со средним потреблением 5,3 кг в год, где в языке даже существует специальное слово «kaffeslabberas» для обозначения неформальных дружеских встреч за чашкой кофе и пирогом.

Отдельного внимания заслуживает Сербия, которая также входит в число государств с высоким уровнем потребления. Хотя точное место страны в текущем рейтинге не уточняется, статистика показывает впечатляющий скачок: в 2021 году общее потребление кофе в Сербии достигло рекордных 99 тысяч тонн за всю историю наблюдений, что подчеркивает устойчивость местных кофейных традиций.

Наука установила неожиданный эффект двух чашек кофе.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше