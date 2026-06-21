Скандинавский триумф: составлен рейтинг главных любителей кофе

В мире составлен очередной рейтинг государств по уровню потребления кофе на душу населения. Многолетним лидером, как сообщает Naked Science, остается Финляндия, где каждый житель в среднем выпивает около 9,6 килограмма кофе в год. Эксперты связывают такую высокую популярность напитка с суровым климатом и продолжительными холодными зимами, а также с глубоким проникновением кофе в трудовую культуру: для финских работников законодательно закреплены два десятиминутных кофейных перерыва в течение рабочего дня.