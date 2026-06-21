Скандинавский триумф: составлен рейтинг главных любителей кофе

В мире составлен очередной рейтинг государств по уровню потребления кофе на душу населения. Многолетним лидером, как сообщает Naked Science, остается Финляндия, где каждый житель в среднем выпивает около 9,6 килограмма кофе в год. Эксперты связывают такую высокую популярность напитка с суровым климатом и продолжительными холодными зимами, а также с глубоким проникновением кофе в трудовую культуру: для финских работников законодательно закреплены два десятиминутных кофейных перерыва в течение рабочего дня.
Следом за Финляндией располагаются скандинавские соседи. Норвегия занимает вторую строчку с показателем 7,2 кг на человека — здесь кофе традиционно употребляют черным, подавая к завтраку или после ужина в компании десертов. Замыкает тройку лидеров Нидерланды (6,7 кг), где кофейные традиции имеют давние корни, а сам напиток стал неотъемлемым элементом повседневного общения и социальных встреч. Швеция, известная своим ритуалом «fika» (кофейный перерыв с выпечкой), удерживает четвертое место с результатом 6,5 кг на человека.
В пятерку сильнейших также вошла Словения с показателем 6,1 кг кофе в год на душу населения, демонстрируя высокий уровень развития кофейной культуры. Австрия занимает шестое место (5,5 кг), причем, по имеющимся данным, 92% населения страны регулярно употребляют этот напиток, чему способствуют знаменитые венские кофейни и разнообразие местных кофейных рецептов. Замыкает первую семерку Дания со средним потреблением 5,3 кг в год, где в языке даже существует специальное слово «kaffeslabberas» для обозначения неформальных дружеских встреч за чашкой кофе и пирогом.
Отдельного внимания заслуживает Сербия, которая также входит в число государств с высоким уровнем потребления. Хотя точное место страны в текущем рейтинге не уточняется, статистика показывает впечатляющий скачок: в 2021 году общее потребление кофе в Сербии достигло рекордных 99 тысяч тонн за всю историю наблюдений, что подчеркивает устойчивость местных кофейных традиций.
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