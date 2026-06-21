Кража бутс и «нашествие викингов»: с каких скандалов начался чемпионат мира по футболу — 2026

Сборная Норвегии перед началом турнира снялась в костюмах викингов на фоне фьорда. «Викинги идут» — так окрестили снимок. Помимо этого, норвежские фанаты демонстрируют американцам свой фирменный перформанс — «гребной танец викингов». Делают они это не только на стадионах, но и в торговых центрах, и прямо посреди городских улиц. В соцсетях шутят, что такого масштабного вторжения не было со времен Лейфа Эрикссона (считается, что он был первым европейцем, ступившим на континентальную часть Северной Америки, примерно за пять столетий до Христофора Колумба).