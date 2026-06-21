Кража бутс и «нашествие викингов»: с каких скандалов начался чемпионат мира по футболу — 2026

11 июня в Северной Америке начался чемпионат мира по футболу — 2026. Турнир уже несколько раз оказался в центре скандала. «Вечерняя Москва» узнала, с какими проблемами столкнулись игроки и фанаты, а также какие мемы появились по ходу соревнований.
Игроки и фанаты столкнулись с серьезными визовыми проблемами. Так, десятки поклонников сборной Марокко не получили визы в США перед ЧМ-2026 без объяснения причин. При этом некоторые из них приобрели билеты стоимостью 500 долларов. Проблемы возникли и у иранских фанатов. Скорее всего, это связано с произраильской позицией США.
Схожие трудности ждали и игроков. Например, нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо не смог попасть на рейс из Цюриха в Лос-Анджелес из-за проблем с разрешением на въезд в Соединенные Штаты.
Викинги наступают.
Сборная Норвегии перед началом турнира снялась в костюмах викингов на фоне фьорда. «Викинги идут» — так окрестили снимок. Помимо этого, норвежские фанаты демонстрируют американцам свой фирменный перформанс — «гребной танец викингов». Делают они это не только на стадионах, но и в торговых центрах, и прямо посреди городских улиц. В соцсетях шутят, что такого масштабного вторжения не было со времен Лейфа Эрикссона (считается, что он был первым европейцем, ступившим на континентальную часть Северной Америки, примерно за пять столетий до Христофора Колумба).
Остались босыми.
Во время перевозки экипировки сборной Англии из Флориды на базу в Канзас-Сити были украдены вещи на сумму 18 тысяч долларов. Среди похищенного оказались бутсы нападающего Харри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема, вратарские перчатки, тренировочная форма, оборудование тренерского штаба. Часть украденного удалось вернуть, подозреваемые были задержаны.
«Бабушка» против испанцев.
Сборная Испании — действующие чемпионы Европы и одни из фаворитов турнира. Однако они сыграли вничью с маленькой африканской страной Кабо-Верде. Настоящим героем стал 40-летний голкипер Жозимар Возинья по прозвищу Бабуля, который сделал семь сэйвов. После матча на него подписались миллионы фанатов футбола.
Самая стильная сборная.
Сборная Демократической Республики Конго впервые за 52 года попала на главный футбольный турнир. Возвращение получилось эффектным. Игроки вышли в свет в костюмах с элементами африканского наследия: леопардовыми узорами, брошами в виде гепардов и вышивкой с изображением слонов. В культуре Конго леопард считается символом силы, могущества и стойкости.
Павел Данилин, лектор Российского общества «Знание», директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
— Проблема ЧМ-2026 в огромном расстоянии, которое разделяет США, Канаду и Мексику. Это тяжело как для игроков, так и для болельщиков, у которых обычно ограничен бюджет. С проблемами столкнулись игроки и фанаты сборной Ирана. Поклонникам не выдают визы. База игроков располагается в Мексике, но их матчи проходят не только там.
Чемпионат продлится до 19 июля. Расписание матчей, команды и где смотреть чемпионат — в материале «Вечерней Москвы».