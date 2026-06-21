Лучше пройди мимо: учёный рассказал, какой квас опасен для здоровья

Ключевая проблема заключается в несоблюдении температурного режима: эксперт подчеркивает, что оптимальные условия для хранения кваса находятся в диапазоне от +2 до +12 градусов Цельсия. Однако в летний зной, особенно если бочка стоит под прямыми солнечными лучами, температура внутри поднимается намного выше. При показателе термометра от +20 градусов и выше, по словам профессора, напиток портится всего за несколько часов, создавая идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов, включая кишечную палочку и сальмонеллу.