Лучше пройди мимо: учёный рассказал, какой квас опасен для здоровья

В условиях летнего зноя доктор биологических наук, профессор и заведующий кафедрой биохимии Уфимского университета науки и технологий Рашит Фархутдинов предупредил о потенциальной опасности употребления кваса из уличных бочек. Как рассказал специалист изданию UFA1.RU, в таком напитке из-за нарушения условий хранения и санитарных норм чрезвычайно быстро размножаются бактерии, способные вызывать различные заболевания.
Ключевая проблема заключается в несоблюдении температурного режима: эксперт подчеркивает, что оптимальные условия для хранения кваса находятся в диапазоне от +2 до +12 градусов Цельсия. Однако в летний зной, особенно если бочка стоит под прямыми солнечными лучами, температура внутри поднимается намного выше. При показателе термометра от +20 градусов и выше, по словам профессора, напиток портится всего за несколько часов, создавая идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов, включая кишечную палочку и сальмонеллу.
Помимо температурного фактора, ученый указывает на недостаточную санитарную обработку оборудования. Бактерии могут попадать в продукт через краны, шланги и даже руки продавца. Визуально оценить качество мытья многоразовых бочек невозможно, но профессор советует обращать внимание на тревожные признаки: наличие ржавчины или грязи на поверхности емкости. Также он отмечает, что продавцы нередко пренебрегают правилами личной гигиены и не используют одноразовую посуду, что многократно повышает риски.
Отдельное предостережение касается недобросовестных предпринимателей: эксперт заявил, что существует недопустимая практика, когда нереализованный остаток напитка не сливают, а просто доливают поверх старого новую партию кваса, что категорически запрещено санитарными правилами. Профессор Фархутдинов резюмирует, что, хотя нельзя утверждать, будто все уличные бочки опасны, проверить безопасность каждой конкретной точки продажи без лабораторного контроля абсолютно невозможно, поэтому риски остаются высокими в любом отдельно взятом случае.
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