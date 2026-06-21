Economist: ИИ от компании Anthropic взломала секретные архивы АНБ США

Отметим, что в марте 2026 года Пентагон прекратил сотрудничество с Anthropic, присвоив ей статус «угрозы для поставок». Конфликт возник из-за использования ИИ-продукции компании в военных целях, так что американские военные понимали опасность этого проекта, но не попытались использовать его себе во благо.