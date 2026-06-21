Технический сбой на сайте Fun&Sun не остановил отдых 70 тысяч туристов

Ранее сообщалось, что в первой декаде июня объём бронирований путёвок в Анапу увеличился у ряда туроператоров на 80−100%. Курорт стал лидером по темпам роста спроса среди южных направлений страны ещё в начале текущего года. По оценкам ассоциации, бюджетный десятидневный отдых в Анапе для семьи с одним ребёнком обойдётся минимум в 70 тысяч рублей. В эту стоимость включено трёхразовое питание.