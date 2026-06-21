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Сборная Испании по футболу одержала одну из крупнейших побед на ЧМ

Сборная Испании по футболу обыграла представителей Саудовской Аравии на ЧМ.

Источник: Freepik

Сборная Испании по футболу обыграла представителей Саудовской Аравии со счетом 4:0, победа стала одной из крупнейших в истории страны на чемпионатах мира.

Представители Испании победили команду Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира, который состоялся в США. Игра второго тура завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев.

В заключительном матче группового этапа футболисты Испании сыграют против уругвайцев, сборная Саудовской Аравии встретится с командой Кабо-Верде. Встречи должны состояться в ночь на 27 июня.

Отметим, победа над Саудовской Аравией стала одной из крупнейших в истории сборной Испании на чемпионатах мира. В 1986 году футболисты страны обыграли представителей Дании (5:1), в 1998-м — Болгарии (6:1), в 2006-м — Украины (4:0), в 2022-м — Коста-Рики (7:0).

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