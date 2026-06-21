Сборная Испании по футболу одержала одну из крупнейших побед на ЧМ

Отметим, победа над Саудовской Аравией стала одной из крупнейших в истории сборной Испании на чемпионатах мира. В 1986 году футболисты страны обыграли представителей Дании (5:1), в 1998-м — Болгарии (6:1), в 2006-м — Украины (4:0), в 2022-м — Коста-Рики (7:0).