На Кубе умер соратник Фиделя Кастро Рамиро Вальдес Менендес

Официальный портал Cubadebate сообщил, что политический и государственный деятель скончался утром 21 июня. Причины смерти не раскрываются. В опубликованном обращении отмечается, что вся жизнь Менендеса была связана с кубинской революцией и идеями Фиделя и Рауля Кастро. Он участвовал в событиях с начала 1950-х годов и оставался верен революционному курсу до конца жизни.