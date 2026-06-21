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Российские фехтовальщики стали третьими в медальном зачёте ЧЕ во Франции

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата Европы по фехтованию, завоевав четыре медали. Золото взяли саблистки, разгромив в финале Францию.

Источник: Аргументы и факты

Чемпионат Европы по фехтованию завершился во французском Антони. Сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав четыре награды: одно золото, одно серебро и две бронзы.

Золото завоевала женская команда саблисток в составе Яны Егорян, Алины Михайловой и Александры Михайловой. В финале они обыграли хозяйку турнира — сборную Франции — со счётом 45:39. Яна Егорян также добавила в копилку серебро в индивидуальной сабле. Бронзовыми призёрами стали рапиристка Владислава Пенюшкина и рапирист Антон Бородачёв.

Пенюшкина завоевала бронзу 18 июня, а Бородачёв — днём позже. В медальном зачёте первое место заняла Италия (3 золота, 1 серебро, 2 бронзы), второе — Франция (2−4−2), третье — Россия (1−1−2). Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Калужская область заняла третье место по поддержке молодых специалистов.