Российские фехтовальщики стали третьими в медальном зачёте ЧЕ во Франции

Золото завоевала женская команда саблисток в составе Яны Егорян, Алины Михайловой и Александры Михайловой. В финале они обыграли хозяйку турнира — сборную Франции — со счётом 45:39. Яна Егорян также добавила в копилку серебро в индивидуальной сабле. Бронзовыми призёрами стали рапиристка Владислава Пенюшкина и рапирист Антон Бородачёв.