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Вице-спикер парламента Словакии призвал Фицо отказаться от диалога с Зеленским

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине. Об этом сообщает Tasr.

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине. Об этом сообщает Tasr.

Данко отметил позицию президента Польши Кароля Навроцкого, который четко обозначил, что восхваление лиц, причастных к нападениям на польских граждан, недопустимо.

По мнению вице-спикера, Польша может гордиться своим президентом, и Словакии следует занять аналогичную принципиальную позицию по данному вопросу.

— Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг, — отметил Данко.

19 июня Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. Поводом для лишения ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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