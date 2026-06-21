Островский предложил выдворять семьи мигрантов за съемку прилётов

Священник Павел Островский предложил депортировать мигрантов вместе с семьями за публикацию в сети кадров с прилетами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, подобные съемки превратились для некоторых приезжих в настоящий бизнес, поскольку зарубежные блогеры платят за такие видео немалые деньги.
Островский подчеркнул, что подобная деятельность должна жестко пресекаться. Он призвал организовать систему мониторинга публикаций, чтобы своевременно выявлять нарушителей. Если же съемку ведет гражданин России, священник считает необходимым назначать штраф, значительно превышающий сумму, предлагаемую блогерами за материал.
Ранее в своих выступлениях священник неоднократно поднимал тему ужесточения миграционной политики. Он отмечал, что борьба с нелегальной миграцией будет эффективной, когда каждый иностранец будет твердо знать: любое нарушение законов влечет автоматическую депортацию.
В качестве примера он приводил ситуации, когда в квартирах регистрируют сотни иностранцев, но при этом никого не выдворяют. Священник также указывал, что, по его данным, значительная часть мигрантов признает приоритет шариата над российским законодательством, что создает потенциальную угрозу общественному порядку.
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