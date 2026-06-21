Островский предложил выдворять семьи мигрантов за съемку прилётов

Священник Павел Островский предложил депортировать мигрантов вместе с семьями за публикацию в сети кадров с прилетами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, подобные съемки превратились для некоторых приезжих в настоящий бизнес, поскольку зарубежные блогеры платят за такие видео немалые деньги.