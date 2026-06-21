Team Falcons с двумя россиянами в составе победила в мейджоре по CS 2

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году. По его итогам Team Falcons получат из призового фонда $500 тыс. Furia достанется $170 тыс., а занявшая третье место российская команда Team Spirit заработает $80 тыс. Второй мейджор по Counter-Strike 2 с таким же призовым фондом пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. С 12 по 23 августа на Кубке мира по киберспорту в Париже состоится крупнейший по размеру награды турнир по CS 2. Призовой фонд составит $2 млн.