Team Falcons с двумя россиянами в составе победила в мейджоре по CS 2

Команда Team Falcons победила в мейджоре по Counter-Strike 2 — киберспортивном турнире серии Intel Extreme Masters, прошедшем в немецком Кёльне. Призовой фонд состязания составил $1,25 млн.
В гранд-финале европейская Team Falcons опередила команду из Бразилии Furia со счетом 3−0 (13:8, 13:8, 13:8). В составе команды победителей — россияне Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин, а также босниец Никола NiKo Ковач, датчане Рене TeSeS Мадсен и Финн Karrigan Андерсен. Илья Осипов получил титул самого ценного игрока (MVP) по итогам турнира. Игрок закончил его с рейтингом 1,25. Для m0NESY этот титул MVP — седьмой в карьере.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году. По его итогам Team Falcons получат из призового фонда $500 тыс. Furia достанется $170 тыс., а занявшая третье место российская команда Team Spirit заработает $80 тыс. Второй мейджор по Counter-Strike 2 с таким же призовым фондом пройдет с 25 ноября по 13 декабря в Сингапуре. С 12 по 23 августа на Кубке мира по киберспорту в Париже состоится крупнейший по размеру награды турнир по CS 2. Призовой фонд составит $2 млн.