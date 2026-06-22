«Люди идут семьями, ведь война коснулась каждого»: Казань встречает День памяти и скорби

«22 июня для каждого жителя нашей страны — это трагичная дата, о которой знают все. В каждой семье есть свои герои, кто принес нам мирное небо над головой. Мы благодарны поколению победителей за то, что сегодня в наших окнах горит свет, и мы слышим детский смех. Эту память надо передавать будущему поколению и быть достойными наших героев», — сказал руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабутдинов.
На сцене, установленной в парке, студенты казанских вузов представили патриотическую музыкально-театрализованную постановку «Джалиль» режиссера Руслана Фехрединова. Спектакль посвящен жизни и подвигу Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля, который даже в фашистских застенках не утратил силы духа и продолжал борьбу с врагом.
«Наша молодежь активно принимает участие в памятных мероприятиях, активно проявляет себя и в поисковых операциях погибших на поле боя. Уже который год Министерство по делам молодежи РТ, совместно с МГЕР, проводит такую замечательную акцию. Это повод вспомнить наших героев, отдельные эпизоды войны», — отметил глава Минмолодежи Татарстана Азат Кадыров.
«Для меня, как военного человека, который посвятил 43 года своей жизни служению Отечеству, защите нашего народа, 22 июня — это день величайшей скорби, день памяти Долгих 1418 дней и ночей. В неимоверно сложных условиях наш многонациональный народ от мала до велика ковал будущую победу, выстоял и героически сокрушил ненавистную фашистскую Германию. Сегодня мы вспоминаем каждого солдата и офицера Красной Армии, который сражался на полях войны, тех, кто стоял у станков, тех, кто был замучен в концлагерях и погиб на оккупированных территориях», — подчеркнул Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.
Он отметил, что сегодняшнее поколение не просто чтит память, но бесконечно благодарно своим предкам за то, что те принесли великую победу. И сегодня лучшие сыны Отечества, продолжают их дело в ходе специальной военной операции. Среди современных воинов — немало молодых людей. Они, как и их великие деды и прадеды, отдают свою молодость ради мирного неба над головой.
«Те, кто пришел сегодня сюда, пришли по зову сердца. В этом и есть связь поколений», — заключил Александр Лапин.
Также сегодня в парке Победы прошла международная акция «Огненные картины войны». Акцию проводят во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Из более чем 40 тысяч свечей жители города и активисты «Молодой гвардии» Единой России выложили портрет Петра Гаврилова — советского офицера, одного из участников обороны Брестской крепости. Для Татарстана эта акция имеет особое значение, поскольку Петр Гаврилов был уроженцем Казанской губернии.
Вместе с четырьмя сотнями защитников Брестской крепости он находился в полном окружении 32 дня, оказывая героическое сопротивление. Потеряв всех бойцов, Петр Гаврилов продолжил сражаться с фашистами в одиночку и стал последним защитником крепости. От взрыва снаряда получил тяжелое ранение и в бессознательном состоянии был пленен. Годы войны провел в гитлеровских концлагерях, испытав все ужасы плена. Освобожден советскими войсками в мае 1945 года. Удостоен звания Героя Советского Союза.
«Хочется сказать слова признательности тем казанцам, которые из года в год приходят сюда на это трогательное мероприятие. Приходят семьями, с детьми», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.
Он объяснил, что акция с зажжением свечей — это часть партийного проекта «Историческая память», который реализуется уже на протяжении нескольких лет.