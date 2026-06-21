АТОР: Fun&Sun продолжает выполнять обязательства перед туристами

Российский туроператор Fun&Sun продолжает выполнения всех обязательств по действующим заявкам, а также сопровождает отдыхающих на всех этапах поездки, вопреки некоторым техническим сбоям в работе IT-системы. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России в своем официальном Telegram-канале.