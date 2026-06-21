22 дня в коме: на Бали скончалась россиянка после отравления местным вином

1 июня россиянка выпила местное вино, которое продаётся в магазинах острова. Через несколько часов её состояние резко ухудшилось.
Медики диагностировали у 50-летней женщины отравление метанолом. После этого пациентку госпитализировали.
Позже родственники получили результаты компьютерной томографии. Обследование подтвердило смерть мозга.
После обсуждения ситуации с лечащими специалистами близкие подписали отказ от реанимационных мероприятий в случае клинической смерти.
Как сообщалось ранее, женщина прилетела на курорт 31 мая и в первый же вечер решила попробовать местное вино, которое на острове продают буквально на каждом углу. Ночью ей внезапно стало плохо: начались судороги, тошнота, после чего она потеряла сознание. Врачи поставили диагноз — тяжёлое отравление метанолом. Несмотря на все усилия медиков, два независимых обследования констатировали гибель мозга из-за полного отсутствия кровоснабжения. Последние две недели родные пытались организовать санитарный рейс в Россию, но безуспешно. Лечение обошлось более чем в 2 миллиона рублей. Теперь семье предстоит оплатить транспортировку тела на родину — это ещё 400−700 тысяч, поэтому объявлен сбор.
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