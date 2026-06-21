Серена Уильямс возвращается в одиночку: уайлд-кард на Уимблдон‑2026

Американская теннисистка Серена Уильямс получила специальное приглашение (уайлд-кард) на Уимблдон‑2026 в женском одиночном разряде. Для 44-летней спортсменки это возвращение на турнир, который она выигрывала семь раз, после четырехлетнего перерыва — последний раз она играла в одиночке на Уимблдоне в 2022 году. При этом организаторы уже выдали сестрам Уильямс уайлд-кард в парный разряд.
Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночке. По данным СМИ, свое возвращение она начала с парных выступлений на травяных кортах — сначала на турнире WTA 500 в Queen’s Club, а затем в Берлине. По словам самой теннисистки, к возвращению в большой спорт ее подтолкнула старшая сестра Винус и собственная дочь Олимпия, которая посоветовала матери играть вместе с тетей. Жеребьевка Уимблдона пройдет в ближайшие дни, турнир стартует 29 июня.
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