Серена Уильямс возвращается в одиночку: уайлд-кард на Уимблдон‑2026

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночке. По данным СМИ, свое возвращение она начала с парных выступлений на травяных кортах — сначала на турнире WTA 500 в Queen’s Club, а затем в Берлине. По словам самой теннисистки, к возвращению в большой спорт ее подтолкнула старшая сестра Винус и собственная дочь Олимпия, которая посоветовала матери играть вместе с тетей. Жеребьевка Уимблдона пройдет в ближайшие дни, турнир стартует 29 июня.