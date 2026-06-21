Очередные мифы разрушены: учёные рассказали, как правильно спать

Третьим разрушительным фактором признаны сами нарушения сна — трудности с засыпанием, частые пробуждения и бессонница. Вопреки ожиданиям, ученые доказали, что эти проблемы губят мозг даже у условно здоровых людей, не имеющих вредных привычек, гипертонии или диабета. В своем резюме исследователи отметили, что после учета всех факторов образа жизни и сосудистого здоровья именно эти три параметра сна оказались отчетливо связаны с большим объемом очагов поражения белого вещества в мозге у людей среднего и пожилого возраста.