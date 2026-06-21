Очередные мифы разрушены: учёные рассказали, как правильно спать

Британские ученые в ходе масштабного почти девятилетнего наблюдения за 23,5 тысячи добровольцев установили, что привычный ночной отдых может не восстанавливать, а разрушать центральную нервную систему. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Alzheimer’s & Dementia, показали, что определенные сценарии сна напрямую увеличивают вероятность глубинных повреждений белого вещества головного мозга. Исследователи периодически проводили МРТ участникам, чтобы отслеживать изменения сосудов, и пришли к выводу, что три распространенные привычки действуют на мозг губительно.
Первым фактором риска названа продолжительность сна, отклоняющаяся от физиологической нормы. Ученые подчеркнули, что одинаково вредны как хронический дефицит (менее 7 часов), так и избыток (более 9 часов) ночного отдыха — оба состояния существенно увеличивают количество очагов поражения в мозге. Второй опасной привычкой оказался дневной сон: согласно выводам исследователей, каждый лишний час дремоты у пожилых людей фактически добавляет к биологическому возрасту дополнительный год, что подтверждает негативное влияние на нервную ткань.
Третьим разрушительным фактором признаны сами нарушения сна — трудности с засыпанием, частые пробуждения и бессонница. Вопреки ожиданиям, ученые доказали, что эти проблемы губят мозг даже у условно здоровых людей, не имеющих вредных привычек, гипертонии или диабета. В своем резюме исследователи отметили, что после учета всех факторов образа жизни и сосудистого здоровья именно эти три параметра сна оказались отчетливо связаны с большим объемом очагов поражения белого вещества в мозге у людей среднего и пожилого возраста.
Чтобы защитить мозг от преждевременного старения, врачи рекомендуют жестко придерживаться режима с продолжительностью ночного сна от 7 до 9 часов, избегая соблазна дремать днем. В случае стойких нарушений — ранних пробуждений, поверхностного сна или проблем с засыпанием, с которыми не удается справиться самостоятельно, настоятельно советуют обращаться к специалисту. Медики напоминают, что любые хронические проблемы с ночным отдыхом наносят прямой удар по сосудам головного мозга, и игнорировать эти сигналы организма опасно для здоровья.
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