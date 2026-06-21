Российские киберспортсмены m0NESY и Kyousuke выиграли главный турнир по CS

В этом году киберспортивный сезон продолжат ещё два крупных турнира. В августе с 12 по 23 число в Париже в рамках Кубка мира по киберспорту пройдет ивент по CS2 с рекордным призовым фондом в $2 млн. А с 25 ноября по 13 декабря Сингапур примет второй мейджор года с таким же призовым фондом, как у IEM Cologne.