В Воронеже адвоката обвинили в обмане и похищении семьи бойца СВО

По версии следствия, 49-летняя обвиняемая с двумя мужчинами намеревалась похитить около 14 миллионов рублей. Их должна была получить жительница области и ее несовершеннолетний сын в связи со смертью отца ребенка в зоне СВО. Адвокат консультировала соучастников преступления по вопросам установления отцовства и подготовки необходимых документов и скрывала факт гибели отца ребенка от суда, а также давала рекомендации по сокрытию следов преступления, включая уничтожение поданных в госучреждения бумаг. А в феврале 2025 года, зная, что женщину и ее детей похитили, обвиняемая подала от имени потерпевшей в полицию заведомо ложное объяснение, что похищения не было. За свои услуги адвокат получила от подельников 500 тысяч.