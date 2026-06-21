Shot: Умерла россиянка, впавшая в кому на Бали после употребления местного вина

На индонезийском острове Бали скончалась российская туристка, которая впала в кому после употребления местного вина. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, женщина провела в состоянии комы 22 дня.
Туристка впала в кому после того, как выпила вино местного производства. Близкие пострадавшей пытаются организовать санавиацию в РФ. Расходы на пребывание в частном стационаре уже составили более 425 миллионов индонезийских рупий (порядка 23,5 тысячи долларов). Транспортировка в сопровождении врачей может стоить несколько миллионов рублей.
О смерти мозга россиянки стало известно 15 июня. Близкие заявляли, что намерены добиваться дальнейших медицинских исследований и продолжать борьбу за жизнь Анны. 21 июня после консультаций с врачами они подписали документ об отказе от реанимации в случае клинической смерти. Telegram-каналы сообщали, что накануне близкие 50-летней Анны получили результаты компьютерной томографии, которые подтвердили смерть мозга. Кроме того, врачи отменили прием антибиотиков.