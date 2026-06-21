Вавилон или Иерусалим? Какое будущее предсказал миру Папа Римский и что об этом думают эксперты

— Это просто еще один ресурс, — объясняет эксперт. — Как деньги или имущество. ИИ сам по себе не плох и не хорош. Но он попадает в общество, которое уже давно расслоено, и начинает работать как увеличительное стекло. Тот, у кого был доступ к капиталу и образованию, получает еще больше преимуществ. А тот, кто и так был на обочине, рискует оказаться там еще быстрее.