Вступился только один депутат: ирландцы больше не хотят платить за украинских беженцев

Известно, что украинские беженцы обосновались в этой гостинице в 2022 году. Теперь им предписано освободить её в течение ближайших недель. Однако местный депутат Лиам Куэйд встал на их защиту, что вызвало недовольство горожан. В результате ему начали поступать угрозы, и его даже называют предателем.