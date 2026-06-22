График отключения горячей воды в Казани в июне 2026: полный список адресов

С 22 июня по 9 июля 2026 года в Казани пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения. Без горячей воды временно останутся жители Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов. Причина — гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей АО «Татэнерго». Отключения пройдут в несколько этапов: от трёх дней до двух с половиной недель. Kazan.aif.ru публикует полный список адресов без сокращений, чтобы вы могли точно узнать, когда коснётся ваш дом.
Первая волна: с 22 по 25 июня (3 дня).
График составлен на основе официальных данных мэрии Казани. Сроки могут корректироваться в зависимости от хода работ, поэтому следите за объявлениями на информационных стендах в подъездах. При обнаружении повреждений на тепловых сетях звоните на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей: 8−800−234−82−43.
ул. Баумана, 36;
ул. Бехтерева, 9, 9а;
ул. Большая Красная, 8, 22, 32/15;
ул. Дзержинского, 11а;
пер. Дуслык, 6;
ул. Жуковского, 29;
ул. Исхаки, 8а;
ул. Карла Маркса, 16а;
ул. Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
ул. Комсомольская, 1 корп.1−6, 2;
ул. Коротченко, 22;
ул. Красносельская, 51/4;
ул. Лобачевского, 10а;
ул. Ломжинская, 1, 3, 5, 7;
ул. Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;
ул. Односторонка Гривки, 10, 48;
пр. Победы, 57а, 57б, 57 В, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп.1−3, 139а корп.1−2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
ул. Право-Булачная, 47, 51;
ул. Родины, 29, 31, 33, 37;
ул. Сабира Ахтямова, 1 корп.1−3;
ул. Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Седова, 20а, 20б, 20в;
ул. Тельмана, 40, 42;
ул. Чернышевского, 32 корп. 1−3, 33;
ул. Бурхана Шахиди, 1/15;
ул. Япеева, 10, 16;
ул. Яруллина, 6.
Вторая волна: с 22 июня по 6 июля (почти две недели).
ул. Авангардная, 54, 87, 88, 89, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б корп.1−2, 185, 187;
ул. Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
ул. Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
ул. Сабира Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
ул. Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;
ул. Бутлерова, 6;
ул. Бухарская, 32 корп.1−3;
ул. Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
ул. Вишневского, 29/48;
ул. Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
ул. Гаспринского, 29, 31;
ул. Гвардейская, 31;
ул. Глазунова, 6, 8 корп.1−2, 10;
ул. Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корп.1−2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
ул. Достоевского, 50, 52, 57, 66;
ул. Еники, 17б;
ул. Назиба Жиганова, 2а;
ул. Зайни Султана, 8;
ул. Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1−2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
ул. Зинина, 24, 34;
ул. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
пр. Альберта Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;
ул. Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Качалова, 76, 77;
ул. Каюма Насыри, 42, 44;
ул. Крутая, 2;
ул. Кулагина, 4, 5 корп.1, 6, 6а, 8, 8а;
ул. Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
ул. Аделя Кутуя, 86 корп.5, 86а, 110, 110а, 110б, 110д корп.1−3, 110е;
ул. Лево-Булачная, 50а, 50, 56;
ул. Магистральная (Азино-1), 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;
ул. Магистральная, 4а, 22а, 34, 34 корп.1;
Мамадышский тракт, 8, 10;
ул. Минуллина, 8а, 8б, 8в;
ул. Модельная, 8, 10;
ул. Нурсултана Назарбаева, 9, 10, 12, 12 В, 35 корп.1, 47/113, 60, 60а;
ул. Нариманова, 50, 52, 66а, 68;
ул. Новоселья, 4, 6, 10;
ул. Островского, 103, 107, 110, 114, 116;
ул. Павлюхина, 37, 99б, 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110 В, 110 г, 114 корп.2, 118, 128;
ул. Парижской Коммуны, 19;
ул. Петербургская, 64, 65а;
ул. Петра Полушкина, 1, 4, 6;
ул. Промысловая, 5;
ул. Роторная, 27б, 27 В, 27е, 27д;
ул. Сары Садыковой, 20, 22;
ул. Салиха Сайдашева, 19;
ул. Марселя Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
ул. Сафьян, 6/8, 8;
ул. Спартаковская, 35, 84 корп.1, 87, 88б, 89;
ул. Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
ул. Техническая, 35, 39а, 39б;
ул. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Тихомирнова, 19;
ул. Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75 г, 102, 106а, 110;
ул. Тулпар, 4, 5, 7;
ул. Тыныч, 1, 3, 8;
пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;
ул. Университетская, 4/34;
ул. Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;
ул. Фатиха Карима, 2/22, 9, 26;
ул. Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
ул. Хасанова, 13, 13а;
ул. Шаляпина, 14/83, 26, 26а;
ул. Шарифа Камала, 4;
ул. Шейх-Али, 1 корп.1;
ул. Шоссейная, 57;
пер. Щербаковский, 7;
ул. Ярдем, 23, 25;
ул. Яшь Кыч, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.
Третья волна: с 22 июня по 9 июля (до 18 дней).
ул. Дуслык, 4, 6;
Мамадышский тракт, 34, 36;
ул. Туганлык, 1, 3, 10, 12.
Четвёртая волна: с 30 июня по 3 июля (3 дня).
ул. Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;
ул. Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Фатыха Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1−2, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;
ул. Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
ул. Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;
ул. Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
ул. Беломорская, 69, 81, 83;
ул. Абдуллы Бичурина, 13;
ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
ул. Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34;
ул. Вахитова, 5 корп.2−3;
ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;
ул. Восстания, 25, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129;
ул. Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
ул. 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;
ул. Выборгская, 2, 3, 4;
ул. Горсоветская, 2а, 17 корп.1−3, 19а, 25, 29, 33, 34;
ул. Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп.1,2,4, 43 В, 50а;
ул. Дежнева, 2 корп.1−2, 4 корп.1−2;
ул. Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;
ул. Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;
пр. Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89;
ул. Калугинская, 4;
ул. Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19;
ул. Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;
ул. Коммунаров, ⅙, 2;
ул. Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;
ул. Краснококшайская, 60, 75а, 84, 84а, 84б корп.1−2;
ул. Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1−4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1−2;
ул. Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 10;
ул. Ленская, 10;
ул. Луговая, 54;
ул. Лушникова, 6, 8, 10;
ул. Малая Крыловка, 27;
ул. Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
ул. Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1−2, 61а;
ул. Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;
ул. Окольная, 28, 30, 94а корп.1−2;
ул. Пилотская, 35, 37, 39 корп.1;
ул. Ползунова, 5;
ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;
ул. Проточная, 6, 12;
ул. Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5 В, 7, 7а, 7б;
ул. Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1−2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 41а, 43 корп.1−2, 46, 48, 50 корп.1−2, 51/11;
ул. Солдатская, 3, 5;
ул. Соловецких Юнг, 1, 7;
ул. Тверская, 5, 9б;
ул. Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
ул. Сибгата Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62;
ул. Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
ул. Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8;
ул. Четаева, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13 корп.1−2, 14, 14а, 14а корп.2, 20, 22, 24, 34а, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
ул. Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88;
ул. Чкалова, 7б;
ул. Маршала Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;
ул. Шамиля Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а;
ул. Шатурская, 250;
ул. Энергетиков, ⅔, 3, 5, 8, 9, 12, 18;
ул. Ютазинская, 6б корп.1−3, 14, 16, 18;
ул. Ягодинская, 25;
пр. Ямашева, 4, 6, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1−4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 101, 103, 103а.
Что делать в период отключения.
Заранее нагрейте воду и наполните ванну или крупные ёмкости.
Если есть бойлер, используйте его.
В дни отключения можно посетить бассейн, сауну или фитнес-клуб с душем.
Следите за объявлениями на стендах в подъездах — сроки могут корректироваться.
При обнаружении повреждений (пар из-под земли, протечки, провалы) звоните по телефону: 8−800−234−82−43.
Отключения связаны с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей — это необходимая процедура перед отопительным сезоном. С пониманием отнеситесь к временным неудобствам. Берегите себя!