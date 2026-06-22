График отключения горячей воды в Казани в июне 2026: полный список адресов

С 22 июня по 9 июля 2026 года в Казани пройдут масштабные плановые отключения горячего водоснабжения. Без горячей воды временно останутся жители Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов. Причина — гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей АО «Татэнерго». Отключения пройдут в несколько этапов: от трёх дней до двух с половиной недель. Kazan.aif.ru публикует полный список адресов без сокращений, чтобы вы могли точно узнать, когда коснётся ваш дом.