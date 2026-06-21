Сборная Ирана вышла на матч с бельгийцами с самым возрастным составом в истории ЧМ

Средний возраст иранских игроков, которые начали игру второго тура группового этапа мирового первенства — 2026 против команды Бельгии, составляет 32 года и 181 день. Лишь три футболиста иранцев моложе 30 лет — защитник Салех Хардани (27 лет и 177 дней), нападающий Мохаммад Мохеби (27 лет и 183 дня) и полузащитник Саид Эззатоллахи (29 лет и 263 дня).