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Волгоградцы зажгли «огненную картину войны»

В канун Дня памяти и скорби в Волгограде территория у мемориального комплекса.

В канун Дня памяти и скорби в Волгограде территория у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» стала холстом для «Огненной картины войны» — так называется международная акция, которая прошла в центре города-героя.

К этому памятному мероприятию в ночь с 21 на 22 июня присоединились ряд зарубежных стран и регионов России. Объединила их память, которая трансформировалась в масштабные световые композиции из огня и свечей.

Жители героического города, который в День памяти и скорби вновь стал Сталинградом, приняли участие в этом мероприятии.

Бронекатер БК-31, экипаж которого перевозил людей и продовольствие под обстрелами, — подлинный свидетель тех страшных событий, которые тогда разворачивались на берегах Волги. Он затонул во время Сталинградской битвы осенью 1942 года.

Напомним, что 22 июня — День памяти и скорби. Эта памятная дата посвящена началу Великой Отечественной войны. Она началась в 1941 году, когда фашистская Германия напала на СССР без объявления войны.

Фото Геннадия Гуляева.

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