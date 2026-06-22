В Краснодаре зажгли почти 7000 свечей в память о героях войны

Накануне Дня памяти и скорби в Краснодаре состоялась патриотическая акция «Огненные картины войны». Ее участники зажгли около семи тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
К памятному мероприятию присоединились представители общественных организаций, волонтеры, участники специальной военной операции, депутаты и жители кубанской столицы.
Из горящих свечей участники создали символическую композицию, изобразив даты Великой Отечественной войны — 1941−1945 годы, контур ордена Отечественной войны и надпись «Кубань помнит».
Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что каждый огонек стал символом памяти о тех, кто погиб на фронтах, а также о ветеранах, сумевших пройти через все испытания войны и встретить Победу в мае 1945 года.