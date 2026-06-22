Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре зажгли почти 7000 свечей в память о героях войны

Акция «Огненные картины войны» прошла в Краснодаре.

Источник: пресс-служба мэрии города

Накануне Дня памяти и скорби в Краснодаре состоялась патриотическая акция «Огненные картины войны». Ее участники зажгли около семи тысяч свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

К памятному мероприятию присоединились представители общественных организаций, волонтеры, участники специальной военной операции, депутаты и жители кубанской столицы.

Из горящих свечей участники создали символическую композицию, изобразив даты Великой Отечественной войны — 1941−1945 годы, контур ордена Отечественной войны и надпись «Кубань помнит».

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что каждый огонек стал символом памяти о тех, кто погиб на фронтах, а также о ветеранах, сумевших пройти через все испытания войны и встретить Победу в мае 1945 года.