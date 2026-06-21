Угрозы Трампа заставили Иран свернуть переговоры с США

Иранская делегация во главе с Хосейном Корбанзаде покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии после слов Трампа о возобновлении ударов по Тегерану, если власти исламской республики не возьмут под контроль группировки в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 21 июня.