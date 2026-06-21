Отравившаяся вином в Индонезии россиянка умерла в больнице

В конце мая 50-летняя Анна Коростелева, жительница Сочи, отправилась отдыхать на Бали. Во время пребывания на острове она выпила полбутылки вина, после чего почувствовала себя плохо. Врачи боролись за её жизнь более трёх недель, несмотря на то, что зафиксировали смерть мозга. 21 июня известно о её кончине.