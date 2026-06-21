Юные калининградские моряки завершили юбилейный 20-й поход «Путь к океану»

Шлюпочный поход «Путь к океану» завершился в Калининграде. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.
Экипажи вернулись к причалу музейной набережной после недельного путешествия по рекам и заливам региона. Участники проекта — воспитанники кадетских классов, морских учебных заведений и клуба «Юный моряк» — проходили настоящую морскую практику и учились работать в команде.
В этом году в походе приняли участие более 150 человек из 14 команд, включая экипаж из Республики Беларусь. Проект проводится в 20-й раз и посвящен 80-летию Калининградской области.
По возвращении в музейной гавани состоялась торжественная церемония награждения, а участников по традиции угостили мороженым.