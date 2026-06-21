Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные калининградские моряки завершили юбилейный 20-й поход «Путь к океану»

Шлюпочный поход «Путь к океану» завершился в Калининграде. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.

10

Шлюпочный поход «Путь к океану» завершился в Калининграде. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.

Экипажи вернулись к причалу музейной набережной после недельного путешествия по рекам и заливам региона. Участники проекта — воспитанники кадетских классов, морских учебных заведений и клуба «Юный моряк» — проходили настоящую морскую практику и учились работать в команде.

В этом году в походе приняли участие более 150 человек из 14 команд, включая экипаж из Республики Беларусь. Проект проводится в 20-й раз и посвящен 80-летию Калининградской области.

По возвращении в музейной гавани состоялась торжественная церемония награждения, а участников по традиции угостили мороженым.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше