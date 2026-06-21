Старейший ветеран ВОВ в Узбекистане умер в возрасте 116 лет

Старейший участник Великой Отечественной войны, проживавший в Узбекистане, Розибой Сатторов, скончался на 116-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Кашкадарьинской области.
— Проживавший в Камашинском районе Кашкадарьинской области 116-летний старейший ветеран Второй мировой войны в республике Рузибой Сатторов ушел из жизни сегодня, 21 июня, — приводят слова источника в материале.
Из этой области на фронт ушло более 47 тысяч человек, из которых вернулись лишь около 22 тысяч.
По архивным данным, из Узбекистана, население которого тогда составляло 6,8 миллиона, на войну отправились почти два миллиона человек. В результате тяжелых боев погибли около 540 тысяч, 158 тысяч пропали без вести, свыше 50 тысяч погибли в концлагерях, а более 60 тысяч вернулись с инвалидностью. В годы войны республика также стала надежной тыловой базой, откуда на передовую отправлялись техника, вооружение, одежда и продовольствие. Узбекский народ принял около 1,5 миллиона эвакуированных из зон боевых действий, включая 250 тысяч сирот.
9 июня ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хочуев из Кабардино-Балкарии умер в возрасте 102 лет. В июне 1942 года Хочуев по призыву попал в Красную армию. Он служил в воздушно-десантных войсках. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, позже получил ранение под Орлом. После восстановления его направили на Карельский фронт, где его назначили командующим саперным отделением.