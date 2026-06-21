Старейший ветеран ВОВ в Узбекистане умер в возрасте 116 лет

По архивным данным, из Узбекистана, население которого тогда составляло 6,8 миллиона, на войну отправились почти два миллиона человек. В результате тяжелых боев погибли около 540 тысяч, 158 тысяч пропали без вести, свыше 50 тысяч погибли в концлагерях, а более 60 тысяч вернулись с инвалидностью. В годы войны республика также стала надежной тыловой базой, откуда на передовую отправлялись техника, вооружение, одежда и продовольствие. Узбекский народ принял около 1,5 миллиона эвакуированных из зон боевых действий, включая 250 тысяч сирот.