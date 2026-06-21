Скандал в CBF: главу федерации уличили в оплате поездок любовницы

Главным эпизодом стало путешествие в США. Как утверждает издание, 42‑летний Ксауд привез женщину в Нью‑Йорк перед чемпионатом мира. Ее проживание в четырехзвездочном отеле в центре города, по информации журналистов, было оформлено на имя главы федерации. Стоимость брони оценили в 11,5 тысячи долларов. Пару заметили за ужином в ресторане на Пятой авеню, после чего они покинули заведение на автомобиле, который, как утверждается, был арендован федерацией.