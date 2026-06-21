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Скандал в CBF: главу федерации уличили в оплате поездок любовницы

Бразильские СМИ сообщают о скандале вокруг президента футбольной федерации Самира Ксауда.

Бразильские СМИ сообщают о скандале вокруг президента футбольной федерации Самира Ксауда. По данным издания Portal Leo Dias, его обвинили в использовании средств организации для оплаты зарубежных поездок предполагаемой любовницы — фитнес‑предпринимателя и блогера.

Главным эпизодом стало путешествие в США. Как утверждает издание, 42‑летний Ксауд привез женщину в Нью‑Йорк перед чемпионатом мира. Ее проживание в четырехзвездочном отеле в центре города, по информации журналистов, было оформлено на имя главы федерации. Стоимость брони оценили в 11,5 тысячи долларов. Пару заметили за ужином в ресторане на Пятой авеню, после чего они покинули заведение на автомобиле, который, как утверждается, был арендован федерацией.

После визита в США Ксауд вернулся в Бразилию, где женская сборная провела товарищеский матч. Затем он отправился в Мехико, где встретился с супругой на церемонии открытия чемпионата мира. По данным издания, президент женат более 20 лет и воспитывает троих детей.

Portal Leo Dias также сообщил о другом эпизоде. По его сведениям, в 2025 году федерация оплатила поездку модели Тамарес Фернандес Барселлос в Катар на матч Межконтинентального кубка ФИФА. В публикации утверждается, что расходы включали перелет бизнес‑классом и проживание в отеле Ritz‑Carlton.

Федерация оперативно отвергла обвинения. В заявлении подчеркивается, что руководство придерживается принципов «этической честности». По сообщениям СМИ, Ксауд внес личные средства в бюджет организации, чтобы покрыть стоимость проживания в Нью‑Йорке.

Скандал разгорелся на фоне выступления сборной Бразилии на чемпионате мира. Команда начала турнир с ничьей 1:1 с Марокко, а затем одержала победу над Гаити со счетом 3:0.

Дополнительно издание отметило, что публикация вызвала широкий резонанс в футбольной среде, поскольку затронула руководство федерации в период крупного международного турнира.

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