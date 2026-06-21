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Бельгийский футбольный виртуоз возмутился тем, что русских не пустили на ЧМ-2026

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказал недоумение в связи с отсутствием сборной России на чемпионате мира по футболу 2026 года. В интервью Sport24 бельгийский экс-легионер заявил, что сожалеет о неучастии российской команды, а также упомянул Италию, назвав ее одной из величайших футбольных держав.

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс высказал недоумение в связи с отсутствием сборной России на чемпионате мира по футболу 2026 года. В интервью Sport24 бельгийский экс-легионер заявил, что сожалеет о неучастии российской команды, а также упомянул Италию, назвав ее одной из величайших футбольных держав.

«Конечно, жаль не видеть Россию на чемпионате мира. То же самое можно сказать и про Италию. Я бы предпочел видеть на чемпионате мира Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные», — приводит слова Ломбертса Sport24.

Обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» также выразил надежду на скорейшее возвращение российского футбола на международный уровень. При этом он отметил, что решение данного вопроса находится вне компетенции спортсменов и болельщиков: «Все зависит от решений ФИФА и мировых руководителей. Мы не можем на это повлиять, поэтому остается только надеяться, что возвращение произойдет как можно скорее».

Мундиаль-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная отстранена от международных соревнований и в турнире не участвует. Ранее российский болельщик Дмитрий Прусов рассказывал, что на стадионах ЧМ с российским флагом никаких проблем не возникало, а болельщики из стран СНГ с уважением вспоминают домашний чемпионат мира 2018 года.

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