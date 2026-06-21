В Москве стартовала патриотическая акция «Линия памяти»

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, стартовала в Москве. На Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгут 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
«Сотни москвичей приходят сюда семьями, чтобы отдать дань уважения предкам и передать эстафету памяти детям. Каждая свеча — это целый день войны: день, наполненный испытаниями, героизмом и мужеством наших предков. К памятной дате город подготовил порядка 60 событий на 40 культурных площадках. Сегодня я тоже зажгу свечу на дате 5 октября 1941 года: именно в этот день мой дедушка, младший лейтенант Костин Иван Андреевич, начал свою службу», — сказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Он отметил, что в этом году департамент культуры города Москвы проводит акцию «Линия памяти» в парке искусств «Музеон» в 12-й раз. Свечи будут гореть на протяжении всего 22 июня. Первая свеча акции традиционно зажигается от частицы Вечного огня на Поклонной горе. Любой желающий может присоединиться к акции и зажечь свою свечу.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, среди мероприятий к памятной дате в учреждениях культуры спектакли, концерты, экспозиции, кинопоказы и тематические программы, посвященные памяти о мужестве бойцов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Так, в Театре на Бронной проходит показ спектакля по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», 24 июня в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева состоится камерный концерт «Память в сердце храним», а в киносети «Москино» пройдет показы военно-патриотических фильмов.
Интерес к патриотическим акциям «Линия памяти» и «Вахта памяти» с каждым разом растет, в прошлом году их посетили 30 тыс. человек. Организаторы акций — Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий. ТАСС — генеральный информационный партнер.