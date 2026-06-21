В Москве стартовала патриотическая акция «Линия памяти»

«Сотни москвичей приходят сюда семьями, чтобы отдать дань уважения предкам и передать эстафету памяти детям. Каждая свеча — это целый день войны: день, наполненный испытаниями, героизмом и мужеством наших предков. К памятной дате город подготовил порядка 60 событий на 40 культурных площадках. Сегодня я тоже зажгу свечу на дате 5 октября 1941 года: именно в этот день мой дедушка, младший лейтенант Костин Иван Андреевич, начал свою службу», — сказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.